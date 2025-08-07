Il centro abitato di Melicucco in balìa degli incivili: 9 denunce per disturbo alla quiete pubblica

I Carabinieri della Stazione di Melicucco hanno portato a termine una serie di attività mirate alla prevenzione dei reati e al contrasto delle condotte illecite che stavano creando allarme sociale tra i cittadini che, attraverso numerose segnalazioni, hanno lamentato rumori, schiamazzi e comportamenti incivili di gruppi di giovani nelle ore serali, situazione che aveva generato un crescente malcontento e disagio. L’intervento ha consentito di individuare e denunciare nove soggetti per disturbo alla quiete pubblica, ponendo fine a una condizione che da settimane affliggeva il centro abitato.

Nel corso delle medesime attività di controllo, un giovane è stato fermato alla guida della propria auto e trovato in possesso di un tirapugni in metallo: l’arma impropria è stata sequestrata e il conducente denunciato. In un’altra circostanza, un cittadino straniero è stato sorpreso con un coltello da cucina portato senza alcun giustificato motivo. Anche in questo caso si è proceduto al sequestro e alla denuncia.