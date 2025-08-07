Rassegna stampa 07-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Elezioni regionali in Calabria, al voto il 12-13 ottobre? Ma c’è chi “teme” un’accelerazione già a fine settembre
Occhiuto e la Giunta in prorogatio? D’Ignazio: è lo Statuto a consentirlo
Cosenza guarda alle regionali: le frenesie elettorali agitano l’agone politico e le coalizioni
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
L’Alta velocità Salerno-Reggio? Tutto confermato: i soldi non ci sono
IL CASO
Cetraro, il conduttore televisivo Occhiuzzi sotto programma di protezione
IN EVIDENZA
Catanzaro Servizi, la partecipata alle prese con la difficile ripartenza
Cosenza, emergenza a colle Mussano: 50 salme in attesa di un loculo
Scuola a Cosenza, altre cattedre e speranze per i docenti precari del Sostegno
Reggio: feste mariane, fiera e luna park in cerca di una nuova “dimora”
Castrovillari, due medici indagati per la morte di un pensionato
IL FOCUS
I carbonai al lavoro nelle Serre. «Ma non chiamateli ultimi»
CRONACA
Crotone, affidato l’appalto per l’anfiteatro. Il progetto per completare l’area
Tropea, proroga dello scioglimento. Se il «risanamento» mette d’accordo
Paola, il porto San Francesco si farà. Il Governo assume l’impegno
Caricamento commenti
Commenta la notizia