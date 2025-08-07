Reggio Calabria, Falcomatà duro con Salvini: “La Calabria merita rispetto. Non ci prestiamo a passerelle elettorali”

"Una passerella elettorale, senza alcuna risposta, che dimostra pieno disprezzo delle popolazioni dello Stretto". E' il commento del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a margine della visita del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Reggio Calabria. "Lo scorso 29 maggio, in Prefettura, avevo consegnato personalmente al Ministro un dossier dettagliato con una serie di punti che riassumevano le richieste ed i dubbi del nostro territorio - afferma Falcomatà - più di due mesi dopo nessuna risposta è pervenuta, segno chiaro ed evidente che Salvini non ha alcuna volontà di coinvolgere il territorio, i Comuni e le popolazioni che subiranno gli effetti di un'opera che ormai tutti hanno compreso essere semplicemente un feticcio elettorale".

"Oggi non ho partecipato alla kermesse di Santa Trada: un evento di chiara propaganda politica, tra pochi accoliti e tifosi leghisti, una brutta messainscena, camuffata da visita istituzionale. La verità - aggiunge il sindaco di Reggio Calabria - è che Salvini continua a sottrarsi al confronto, dimostrando sprezzo delle istituzioni e l'esclusiva volontà di utilizzare il Ponte come una bandierina elettorale. Sa bene che entrando nel merito la sua propaganda crollerebbe".