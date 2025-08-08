Gestione unica dei rifiuti in Calabria, Arrical avvia la revisione del nuovo Piano d’ambito

Superare una visione frammentaria e pensare una filiera di trattamento dei rifiuti più omogenea per tutta la Calabria. Arrical avvia la revisione del nuovo piano d'ambito, operazione in cui si avvarrà per il supporto specialistico, della società Officine Sostenibili Benefit Srl, di Benevento che si è aggiudicata il bando. È l'ultimo step dell'articolato percorso messo in campo dall'autorità che punta alla sfida del gestore unico. La riforma con cui concretizzare il piano regionale rifiuti passa dal Piano d'ambito, il principale strumento di programmazione degli interventi.

La decisione della governance guidata da Occhiuto di accentrare nell'autorità unica la gestione di acqua e rifiuti del resto punta proprio ad una maggiore uniformità per tutta la Calabria.

