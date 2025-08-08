Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Gestione unica dei rifiuti in Calabria, Arrical avvia la revisione del nuovo Piano d’ambito

Gestione unica dei rifiuti in Calabria, Arrical avvia la revisione del nuovo Piano d’ambito

Lo scopo è uniformare i servizi di raccolta e smaltimento. Una società di Benevento curerà il supporto specialistico

Superare una visione frammentaria e pensare una filiera di trattamento dei rifiuti più omogenea per tutta la Calabria. Arrical avvia la revisione del nuovo piano d'ambito, operazione in cui si avvarrà per il supporto specialistico, della società Officine Sostenibili Benefit Srl, di Benevento che si è aggiudicata il bando. È l'ultimo step dell'articolato percorso messo in campo dall'autorità che punta alla sfida del gestore unico. La riforma con cui concretizzare il piano regionale rifiuti passa dal Piano d'ambito, il principale strumento di programmazione degli interventi.
La decisione della governance guidata da Occhiuto di accentrare nell'autorità unica la gestione di acqua e rifiuti del resto punta proprio ad una maggiore uniformità per tutta la Calabria.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province