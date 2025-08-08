“Nessuna risposta al nostro dossier“: il sindaco di Reggio Falcomatà non si presenta da Salvini

Nessuna propensione al confronto, nessun dialogo con il territorio, poca attenzione ai reali bisogni della Calabria. Sono solo alcune delle accuse mosse, nella giornata di ieri, dal sindaco Giuseppe Falcomatà nei confronti del ministro Matteo Salvini e alla volontà di quest’ultimo e del governo Meloni di costruire il Ponte sullo Stretto. Il primo cittadino metropolitano bolla come una «passerella elettorale, senza alcuna risposta, che dimostra pieno disprezzo delle popolazioni dello Stretto» la visita del titolare dei Trasporti e infrastrutture di ieri a Santa Trada. Una visita che Salvini ha volto compiere per festeggiare l'approvazione del progetto definitivo dell’opera.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale