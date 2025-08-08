Pusher beccato mentre tentava di nascondere la droga in una siepe: un arresto a Reggio Calabria

Pensava di farla franca nascondendo la droga tra le siepi vicino casa, ma i Carabinieri lo stavano osservando da tempo. Un uomo è stato arrestato dai militari della Stazione di Reggio Calabria – Rione Modena, colto sul fatto mentre tentava di occultare sostanze stupefacenti a pochi passi dalla propria abitazione.

Il controllo è scattato nel corso di un’attività di monitoraggio mirata, che ha portato i militari a intervenire proprio nel momento in cui l’uomo, ignaro di essere sotto osservazione, stava cercando di disfarsi della droga. Immediata la perquisizione personale, poi estesa all’abitazione e al veicolo, dove sono stati trovati oltre 50 grammi di marijuana, più di 50 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto è stato posto sotto sequestro. L’uomo arrestato è stato posto agli arresti domiciliari e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggina.