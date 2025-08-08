Reggio Calabria, arrestati due uomini mentre bruciavano cavi di rame: sequestrati 21 chili di materiale

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Reggio Calabria mentre incendiavano rifiuti pericolosi in un terreno vicino alla strada a scorrimento veloce tra Gallico e Gambarie.

A lanciare l’allarme è stata la Control Room del Coordinamento Regionale Antincendi, che ha segnalato l’episodio alla Questura, consentendo l’intervento immediato delle Volanti.

I due, un 25enne reggino e un 30enne di Lamezia Terme, sono stati sorpresi in flagranza mentre bruciavano cavi di rame per eliminarne il rivestimento isolante, materiale classificato come rifiuto speciale per la sua pericolosità ambientale. Sequestrati 21 chili di materiale.

Grazie alle riprese dei droni, gli agenti hanno potuto identificarli con precisione. I due sono stati denunciati anche per ricettazione, gestione illecita di rifiuti, getto pericoloso di cose e possesso ingiustificato di strumenti di effrazione.