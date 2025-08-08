Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Scilla, Ape Piaggio galleggiante attraversa le acque della costa Viola. Il video diventa virale

Sta riscuotendo grande successo in rete l’idea originale di Massimiliano Macrì, giovane di Reggio Calabria che ha dato nuova vita a una Ape Piaggio, trasformandola in un singolare mezzo galleggiante capace di navigare lungo le acque limpide della Costa Viola, a Scilla.

Il celebre tre ruote è stato adattato per restare a galla grazie a due tavole da surf fissate lateralmente e a un sistema di eliche installate ai fianchi, che consentono al mezzo di muoversi sull’acqua. Un progetto tanto semplice quanto creativo, che unisce artigianalità, estro e spirito estivo.

Il veicolo modificato è già diventato un’attrazione tra i turisti e i bagnanti della zona, attirando sguardi curiosi e commenti divertiti. E con la bella stagione appena cominciata, è probabile che questa Ape del mare diventi uno dei simboli più fotografati della costa tirrenica calabrese.

