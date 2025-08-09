Africo, estorsione: chiesto il processo per Ringo Morabito

Giuseppe Morabito, conosciuto come “Ringo”, 46 anni di Africo, rischia di essere rinviato a giudizio con l’accusa estorsione, furto e rapina, tutti aggravati dall’uso di metodi mafiosi. Su richiesta del sostituto procuratore Matteo Campagnaro della Procura di Reggio Calabria, è stata fissata per il 15 settembre l’udienza preliminare davanti al giudice Giovanna Sergi.

Morabito, difeso dagli avvocati Antonio Furfari e Carlo Autru Ryolo, è stato arrestato dalla Squadra Mobile reggina. Le indagini sono partite da una denuncia presentata dal direttore tecnico di un’azienda siciliana specializzata in edilizia, coinvolta in un progetto di ristrutturazione di un’abitazione confiscata alla criminalità organizzata, destinata a diventare una struttura per donne vittime di violenza nel territorio di Africo Nuovo.

