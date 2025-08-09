Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Africo, estorsione: chiesto il processo per Ringo Morabito

Africo, estorsione: chiesto il processo per Ringo Morabito

L’imputato di Africo è stato denunciato dal direttore tecnico di un’impresa siciliana

Giuseppe Morabito, conosciuto come “Ringo”, 46 anni di Africo, rischia di essere rinviato a giudizio con l’accusa estorsione, furto e rapina, tutti aggravati dall’uso di metodi mafiosi. Su richiesta del sostituto procuratore Matteo Campagnaro della Procura di Reggio Calabria, è stata fissata per il 15 settembre l’udienza preliminare davanti al giudice Giovanna Sergi.
Morabito, difeso dagli avvocati Antonio Furfari e Carlo Autru Ryolo, è stato arrestato dalla Squadra Mobile reggina. Le indagini sono partite da una denuncia presentata dal direttore tecnico di un’azienda siciliana specializzata in edilizia, coinvolta in un progetto di ristrutturazione di un’abitazione confiscata alla criminalità organizzata, destinata a diventare una struttura per donne vittime di violenza nel territorio di Africo Nuovo.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province