Rassegna stampa 09-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud- Calabria in edicola oggi:
Calabria, giuristi divisi sul futuro della Sanità: l’incognita sul ruolo del commissario Tra ufficialità e volontà manifesta, via al grande valzer delle Regionali in Calabria
Calabria senza voto disgiunto: gli aspiranti presidenti “appesi” ai recordman di preferenze
IN EVIDENZA
Reggio Calabria droga: la “firma” dei sanluchesi nei traffici degli Ultrà della Lazio
Africo, estorsione: chiesto il processo per Ringo Morabito
Catanzaro, l’Anvur boccia il corso dell’Umg in Scienze della formazione primaria
Reggio Calabria, università per stranieri “Alighieri”, i giudici: «Il CdA rimane in carica»
Reggio Calabria, Museo del mare verso il “lotto 1”: un tavolo per definire i contenuti
SANITA'
Paola, senza emodinamica va in tilt il sistema dell’emergenza-urgenza
A Corigliano Rossano protestano gli infermieri delle ambulanze
CRONACA
Cosenza, lavori a San Vito e Serra Spiga per un investimento di 15 milioni
Reggio Calabria, bruciavano cavi di rame sulla Gallico-Gambarie: arrestati grazie al drone
Reggio Calabria, entro settembre saranno installati tutti i cassonetti ingegnerizzati
Scuola, immissioni in ruolo degli ata 48 assunzioni in arrivo nel Cosentino
Bar Desirèe, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Siderno
Teatro, a Vibo Valentia si ritorna di nuovo in scena: la Giunta delibera l’atto... finale?
Villa, la città è più sicura con Cerbero: attivi i 7 varchi di videosorveglianza
Troppi morti sulle strade: da Soverato parte una campagna di prevenzione
POLITICA
Lamezia Terme, il Consiglio comunale approva l’assestamento di bilancio
Caricamento commenti
Commenta la notizia