Reggio Calabria, Museo del mare verso il “lotto 1”: un tavolo per definire i contenuti

Nonostante sia agosto, i lavori proseguono a pieno ritmo il cantiere è attivo da febbraio 2025, data di avvio. Lo studio Zaha Hadid ha suddiviso l’intervento in due lotti: il lotto zero, che comprende le attività preliminari di cantierizzazione, demolizione, opere a mare e protezione costiera; e il lotto uno, relativo alla costruzione vera e propria». L’assessore Carmelo Romeo ha presentato lo stato dell’arte dei lavori del Museo del Mare durante i lavori della terza commissione (Territorio, urbanistica, patrimonio edilizio e terriero, edilizia privata, viabilità, infrastrutture, trasporti, servizi tecnologici). Ha spiegato l’iter: «Dopo aver rimosso i ruderi attorno all’area dove sorgerà la struttura, da una settimana sono iniziate le demolizioni di parte del muraglione del porto.

