Reggio Calabria, università per stranieri “Alighieri”, i giudici: «Il CdA rimane in carica»

Un altro punto a favore della governance dell'università per stranieri “Dante Alighieri”. Un passaggio chiave per il presente e soprattutto il futuro della struttura universitaria reggina. Il Tribunale di Reggio Calabria ha infatti rigettato integralmente il ricorso promosso dal dottore Pasquale Basilicata contro l’Ateneo e i suoi organi istituzionali. La decisione, a conclusione di una approfondita istruttoria, riconosce la piena legittimità del Consiglio di amministrazione attualmente in carica. A dare notizia dello sviluppo giuridico del contenzioso è stata la stessa Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria prendendo atto, con legittima soddisfazione, dell'ordinanza pubblicata lo scorso 6 agosto.

L’ordinanza del Tribunale - «che segue un periodo segnato da attacchi continui all’Ateneo e alla sua autonomia» chiosa in una nota l'ufficio stampa di “Unida” - «restituisce chiarezza all’assetto istituzionale e rappresenta un pronunciamento importante a tutela del principio di autonomia universitaria costituzionalmente garantito, nonché della continuità e della legalità nella gestione dell’istituzione: un atto che stabilisce in maniera inequivocabile che il potere di individuare i membri del Consiglio di Amministrazione spetta unicamente all’ente fondatore specificamente riconosciuto dallo statuto dell’Ateneo e non ad altri soggetti che ne hanno rivendicato la titolarità illegittimamente».

