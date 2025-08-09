Sabato da bollino nero sulle strade, lunghe file a Villa San Giovanni per imbarcarsi sui traghetti verso Messina e la Sicilia VIDEO

Sabato da bollino nero sulle strade. Nel weekend che precede il Ferragosto, ecco uno dei giorni più intensi per quel che concerne il traffico e l'esodo dei vacanzieri (molti dei quali hanno lavorato fino a ieri e si sono messi in viaggio nelle ultime ore da Nord a Sud della penisola).

Non mancano disagi e traffico a Villa San Giovanni con una lunga colonna di auto che si è formata per imbarcarsi sui traghetti verso Messina e la Sicilia. Tantissimi i turisti e i vacanzieri in attesa in questo sabato 9 agosto caratterizzato anche dal ritorno del caldo intenso e dell'anticiclone africano.