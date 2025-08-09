Villa, la città è più sicura con Cerbero: attivi i 7 varchi di videosorveglianza

L’argomento era stato già trattato nel corso dell’ultimo consiglio comunale, durante il quale era stata data specifica comunicazione inerentemente all’attivazione dei varchi di videosorveglianza, posizionati in tutti i luoghi d’ingresso a Villa.

A tal proposito, la sindaca Giusy Caminiti e la sua squadra di governo parlano di questo percorso quale passaggio molto utile in ottica sicurezza, «obiettivo cui l’amministrazione lavora da tempo, come dimostrano i diversi deliberati dell’ultimo anno, non solo con precisi atti di indirizzo politico, ma anche con professionalità di comprovata esperienza che sono da supporto all’azione amministrativa».

«Dopo un periodo di sperimentazione, Cerbero, ossia il sistema di telecamere posto sui varchi di ingresso della città - spiega inoltre il comandante della Polizia locale Maurizio Marino - è entrato ufficialmente in funzione da alcuni giorni, con un totale di 7 varchi attivi. In questo modo verrà garantito il controllo da parte delle forze dell’ordine, le quali avranno uno strumento in più per risalire agli autori dei reati che si dovessero consumare all’interno del territorio comunale.

