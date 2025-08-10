Reggio, lido comunale: stagione ipotecata. Deserto anche il secondo bando

Il Lido comunale resterà chiuso? A ridosso di ferragosto la struttura resta un cantiere e forse è anche per questo che anche il secondo tentativo di affidare la gestione dello storico stabilimento balneare non ha avuto esito positivo. Il 4 agosto giorno ultimo per la presentazione delle offerte l'Ente non ha potuto che prendere atto della mancata ricezione di proposte da parte degli operatori economici invitati alla procedura negoziata su Mepa (la piattaforma degli acquisti della pubblica amministrazione). La gara doveva affidare i servizi dello stabilimento balneare per le 92 cabine che lo scorso anno sono state riqualificate. Anche lo scorso anno la riapertura è avvenuta in ritardo ma l’estate 2025 sembra ormai compromessa. A inizio stagione l'Amministrazione aveva rivolto il bando alle cooperative sociali che aprono nelle loro attività opportunità lavorative anche alle frange svantaggiate.

