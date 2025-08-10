Reggio, notte di incidenti: ferito un uomo dopo l’impatto con un cinghiale, automobilista ubriaco danneggia tre auto

Notte movimentata a Reggio Calabria, dove la polizia locale è intervenuta per due gravi incidenti stradali avvenuti tra sabato e domenica.

Auto contro un cinghiale sulla Gallico-Gambarie

Il primo episodio si è verificato intorno all’1 di notte lungo la Gallico–Gambarie. Un centauro ha investito violentemente un cinghiale, uccidendolo sul colpo. L’impatto ha provocato la perdita di controllo della motocicletta. Il conducente, rimasto ferito con fratture e contusioni multiple, è stato soccorso e trasportato al Grande Ospedale Metropolitano.

Conducente ubriaco, danneggia tre veicoli parcheggiati

Il secondo incidente è avvenuto verso le 4 a Ravagnese Superiore. Un automobilista ha perso il controllo della propria auto, andando a colpire e danneggiare tre veicoli parcheggiati. Sottoposto al test alcolemico, è risultato positivo con un tasso quattro volte superiore al limite di legge. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro immediato della patente.

La polizia locale ricorda l’importanza di mettersi alla guida in condizioni psicofisiche idonee e ribadisce il proprio impegno nei controlli per la sicurezza stradale.