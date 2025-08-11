Controlli sul lungomare reggino: sequestrati 200 kg di alimenti senza tracciabilità

Operazione congiunta dei carabinieri di Archi, militari specializzati nella tutela agroalimentare e funzionari dell’Agenzia delle Entrate per garantire sicurezza e rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali nei locali del litorale reggino. In uno stabilimento balneare sono state riscontrate gravi irregolarità nella gestione e descrizione degli alimenti nei menù, con sanzioni per 11.500 euro. In un altro esercizio, carenze igienico-strutturali e il sequestro di 200 kg di derrate prive di tracciabilità, oltre a violazioni sulla conservazione e informazione ai clienti, hanno portato a ulteriori 17.000 euro di multe. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane per tutelare la salute pubblica e garantire la piena legalità nelle attività costiere.