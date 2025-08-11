Fuoco al Centro sociale "Cartella" di Gallico, "Il quinto attentato all'indomani della manifestazione No Ponte"

Nella notte di San Lorenzo, la notte dei fuochi, qualcuno, invece di accendere un falò sulla spiaggia, tra le due e le tre ha dato fuoco al Centro sociale "Cartella" di Gallico. Per fortuna nessun grosso danno alla struttura, se non a beni di uso comune delle persone che vivono il posto. "Che dire?", si chiedono in associazione. "Ricominciamo da 5, nel senso del numero di attentati che abbiamo subito fino ad ora. Tra l'altro con un tempismo, forse casuale, ma comunque perfetto, quest'ultimo incendio è avvenuto il giorno dopo la nostra partecipazione alla manifestazione NOPONTE a Messina".