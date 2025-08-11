Reggio Calabria, 57enne trovata morta in casa: indagini in corso

La polizia locale di Reggio Calabria è intervenuta ieri mattina in un’abitazione di via Reggio Campi, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna straniera di 57 anni. Considerate le circostanze e le patologie pregresse, il sostituto procuratore di turno ha disposto accertamenti e approfondimenti investigativi, con il supporto del medico legale. La salma è stata trasferita all’obitorio del GOM ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è ancora noto se verrà disposta l’autopsia.