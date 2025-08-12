Condofuri, amministrazione Paino al capolinea. Si dimettono sette consiglieri comunali

Le dimissioni contestuali di sette consiglieri hanno posto fine all’esperienza amministrativa guidata dal sindaco Pippo Paino. Latente da qualche settimana, la crisi politica è esplosa nella mattinata, sancendo la fine del consiglio comunale di Condofuri. Trattandosi di oltre la metà dei consiglieri in carica, la prefettura avvierà le procedure per lo scioglimento dell’assise municipale e, contestualmente, disporrà l’invio di un commissario ordinario con compito di guidare l’ente fino alle amministrative che si svolgeranno la prossima primavera.

A staccare la spina sono stati i quattro esponenti della minoranza e tre dissidenti di maggioranza. Consegnata all’ufficio protocollo nella mattinata di ieri, la lettera di dimissioni è stata firmata da Tommaso Iaria e Pietro Clemensi (Rilanciamo Condofuri), Bruno Maisano e Giuseppe Foti (Democrazia e libertà) e da Daniele Latella, Pasquale Rodà e Giuseppe Barreca, tutti espressione di “SiAmo Condofuri”, la civica che aveva sostenuto la corsa a primo cittadino di Paino.