«Rigassificatore? Propaganda». “No” del Pd di San Ferdinando

Il locale Partito democratico si schiera con il “no” e contro gli ultimi sviluppi governativi sul rigassificatore e la delocalizzazione della produzione del ferro a Gioia Tauro. Il gruppo consiliare attraverso il capogruppo Serafino Mazzitelli dichiara: «Nell’ottica di una strategia politica demagogica di chi cerca il consenso sfruttando emozioni e semplificazioni piuttosto che dando conto delle proprie responsabilità, il presidente Occhiuto si è dimesso per ricandidarsi a governatore. Ha pensato bene di iniziare da subito il suo percorso di propaganda politica con la passerella elettorale, accompagnato dai sindaci di San Ferdinando e Gioia Tauro insieme al ministro Urso, presso il porto di Gioia per promettere 2500 posti di lavoro, salvo poi dire che questi posti arriveranno se rifiutati da altre città (Taranto). La domanda sorge spontanea: perché un sindaco di una città o un governatore di una regione dovrebbe rifiutare 2500 posti di lavoro?».

