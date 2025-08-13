Arrestato un 34enne a Reggio: ha minacciato di tagliare la gola ai poliziotti in un'area di servizio della zona Nord

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
L'uomo è risultato essere protagonista, negli ultimi mesi, di una serie di condotte pericolose: dall’irruzione in una chiesa durante lo svolgimento di una funzione religiosa, al denudamento in luogo pubblico alla presenza di donne e minori, fino all’arrampicata sulla statua dell’Athena nell’Arena dello Stretto

La Polizia di Reggio ha arrestato un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora, per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti sono intervenuti in un bar-tabacchi di un’area di servizio nella zona nord della città, a seguito della segnalazione del titolare circa la presenza di un soggetto, in evidente stato di ebbrezza, intento a molestare le persone presenti.

Alla vista degli operatori l’uomo, già noto per i diversi precedenti penali e di polizia nonché destinatario di più ordini di espulsione dal territorio, ha continuato a manifestare atteggiamenti violenti e minacciosi anche nei loro confronti, brandendo una bottiglia di vetro e simulando il gesto del “taglia gola”.

Dopo diversi tentativi di mediazione, l’uomo è stato immobilizzato grazie all’impiego dell’arma a impulsi elettrici (Taser) e arrestato in flagranza per i reati di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per porto ed uso di oggetti atti ad offendere.

Il fermato è risultato essere protagonista, negli ultimi mesi, di una serie di condotte pericolose: dall’irruzione in una chiesa durante lo svolgimento di una funzione religiosa, al denudamento in luogo pubblico alla presenza di donne e minori, fino all’arrampicata sulla statua dell’Athena nell’Arena dello Stretto, in presenza di numerosi cittadini e turisti, con conseguente danneggiamento.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto la custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Arghillà.

