Grave incidente a Reggio Calabria: ciclista in prognosi riservata, indagini in corso

La Polizia Locale ha avviato un’indagine per ricostruire un grave incidente stradale che ieri ha visto coinvolto un ciclista. L’attività investigativa è scattata dopo la segnalazione pervenuta dal Grande Ospedale Metropolitano, dove l’uomo è stato ricoverato con prognosi riservata a seguito di gravi lesioni.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava a bordo di una bici quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduta rovinosamente a terra. L’impatto ha provocato ferite tali da richiedere il ricovero immediato e la massima cautela da parte dei medici.

Il magistrato di turnocoordina le indagini, che proseguono per chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Gli inquirenti stanno acquisendo filmati provenienti da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona, con l’obiettivo di individuare elementi utili alla ricostruzione dei fatti.