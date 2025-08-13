Ore di apprensione nella Locride, ricerche in mare tra Siderno e Grotteria: disperso un uomo di 60 anni

Sono in corso in queste ore le operazioni di ricerca di un uomo di circa 60 anni scomparso in mare lungo il litorale compreso tra Siderno e Grotteria. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe tuffato nel pomeriggio per una nuotata e non avrebbe più fatto ritorno a riva.

Sul posto stanno operando le motovedette della Guardia costiera, supportate da un elicottero che sorvola la zona alla ricerca di indizi. Le operazioni risultano difficoltose a causa del mare agitato e del vento che nelle ultime ore si è intensificato.

Alcuni testimoni hanno raccontato di averlo visto in acqua poco prima che sparisse alla vista. Le ricerche proseguono senza sosta.