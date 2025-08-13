Polsi, appello della Diocesi. «La scelta di Locri gesto di cura e responsabilità»

«La Diocesi di Locri-Gerace ribadisce con forza che Polsi rimane un luogo imprescindibile per la devozione mariana. Nonostante le difficoltà logistiche e le problematiche di vario genere, la Chiesa ha mantenuto una presenza costante in quel luogo sacro, e continuerà a farlo con immutata dedizione». Parola di don Nicola Commisso Meleca, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, che interviene sui motivi che hanno portato la Diocesi a determinarsi per la celebrazione della messa della Madonna della Montagna nello stadio di Locri. Per quest’anno, spiega don Nicola – la festa della Madonna della Montagna non potrà svolgersi né a Polsi né a San Luca. Le criticità già emerse nel 2023, unite alla frana che ha colpito la strada del Cesto Santuario e all’ordinanza del commissario straordinario di San Luca che vieta l’accesso al Santuario anche ai pedoni, hanno reso impossibile garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento della celebrazione in sicurezza».

