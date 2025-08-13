Rassegna stampa 13-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
-Affari e poltrone, l’inchiesta che ha cambiato la storia politica regionale della Calabria
-Elezioni regionali in Calabria, il campo largo appeso a Tridico
-Elezioni regionali in Calabria, ecco come saranno ripartiti i 24 seggi nelle tre circoscrizioni
Sanità
-Crotone, la priorità dell’atto aziendale Asp: coordinare ospedale e territorio
Cronaca
-Reggio, ad Arghillà la parola d’ordine “ricollocare”. «A Torino ho visto tirare giù le torri»
-Catanzaro Lido, schiaffi e pugni a un ex dipendente. Minacce al ristoratore concorrente
-Violenze a Corigliano Rossano, i commercianti adesso hanno paura
-Truffe sulle case vacanza e furti. L’estate “orribile” del Soveratese
-Reggio, depurazione “anno zero”. La rivoluzione parte da Gallico
-Strada franata e Cappella comunale, a Colle Mussano regna il silenzio
-Antico e la “scommessa” vinta: Cittanova non ha patito la sete
-Incendi, due giorni d’inferno a Fiumefreddo Bruzio e Cetraro
L’inchiesta
-Viale Douglas a Cosenza, da oasi degli artisti a giaciglio nascosto dei senzatetto
Il caso
-Polsi, appello della Diocesi. «La scelta di Locri gesto di cura e responsabilità»
Politica
-Provincia di Vibo, tirocinanti ancora in bilico. I consiglieri pronti alle dimissioni
Altre notizie
-Presente e futuro della città passano per la “Catanzaro sotterranea”
-Come cambia il turismo a Pizzo. Presenze a -12% e budget ristretti
Caricamento commenti
Commenta la notizia