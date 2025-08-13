Rassegna stampa 13-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

-Affari e poltrone, l’inchiesta che ha cambiato la storia politica regionale della Calabria

-Elezioni regionali in Calabria, il campo largo appeso a Tridico

-Elezioni regionali in Calabria, ecco come saranno ripartiti i 24 seggi nelle tre circoscrizioni

Sanità

-Crotone, la priorità dell’atto aziendale Asp: coordinare ospedale e territorio

Cronaca

-Reggio, ad Arghillà la parola d’ordine “ricollocare”. «A Torino ho visto tirare giù le torri»

-Catanzaro Lido, schiaffi e pugni a un ex dipendente. Minacce al ristoratore concorrente

-Violenze a Corigliano Rossano, i commercianti adesso hanno paura

-Truffe sulle case vacanza e furti. L’estate “orribile” del Soveratese

-Reggio, depurazione “anno zero”. La rivoluzione parte da Gallico

-Strada franata e Cappella comunale, a Colle Mussano regna il silenzio

-Antico e la “scommessa” vinta: Cittanova non ha patito la sete

-Incendi, due giorni d’inferno a Fiumefreddo Bruzio e Cetraro