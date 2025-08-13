Reggio Calabria, la nuova Piazza Milano: spazio rinnovato tra verde, sport e socialità

Inaugurata la nuova Piazza Milano, completamente riqualificata grazie a un intervento di rigenerazione urbana che restituisce al quartiere e alla città un luogo dedicato a relax, svago e attività sportive.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco Paolo Brunetti, l’assessore Massimiliano Merenda, componenti della giunta comunale, consiglieri e tecnici del settore lavori pubblici. L’intervento, finanziato con fondi europei nell’ambito del Pnrr per un importo di 990mila euro, ha interessato marciapiedi, aiuole, illuminazione, nuove alberature, panchine, un parco giochi per bambini, un’area fitness inclusiva, una zona sgambamento per cani e una pista per skateboard – la terza in città dopo quelle del Parco Lineare Sud e di Longhi Bovetto.

«Piazza Milano ora può davvero chiamarsi piazza – ha dichiarato il sindaco Falcomatà – dopo anni di trascuratezza diventa un luogo di aggregazione e tempo libero. Qui i cittadini troveranno una palestra all’aperto, un’area verde con 24 nuovi alberi, illuminazione, videosorveglianza e una pista skatepark. È un tassello del progetto di città policentrica che abbraccia tutti i quartieri».