Centri diurni in due ville confiscate. Il Comune di Villa San Giovanni approva il Dip

Palazzo San Giovanni ha preso atto del finanziamento di 1 milione e 100 mila euro per gli immobili di via Roma, destinati ai bambini con disabilità e agli anziani non autosufficienti

Prosegue l’iter amministrativo riguardante i lavori di completamento di due edifici in via Roma da destinare, rispettivamente, a centro diurno bambini con disabilità (incluso l’autismo) e a centro diurno per anziani non autosufficienti.

Villa San Giovanni – come in diverse occasioni era stato fatto presente dalla sindaca Giusy Caminiti e dalla vice Ada Pavone – figura infatti tra le realtà interessate dai fondi regionali, risorse del programma Calabria Fesr Fse 2021-2027; piano che individua le operazioni rientranti nella procedura “Il riutilizzo dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione per il riscatto dei territori”.

E proprio un paio di settimane addietro, l’esecutivo di Palazzo San Giovanni ha preso atto del finanziamento per un importo di 1.100.000 euro, dando pure via libera, contestualmente, al relativo Dip per gli interventi sugli stabili, redatto dall’architetto Francesco Carpinelli.
