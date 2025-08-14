Reggio, finita la sete delle periferie collinari. Arriva l’acqua dell’invaso del Menta

La sete dei quartieri collinari sta per finire. La stagione dei pozzi, unico approvvigionamento per molte delle frazioni delle periferie pare essere archiviata. L’acqua del Menta è arrivata nei serbatoi delle case dei quartieri Puzzi, S. Andrea, Aretina e del loro hinterland, per circa 3500 reggini pare la fine di un incubo fatto di disagi e disservizi. La sinergia tra Sorical e Comune ha consentito di superare una criticità storica che ha messo a dura prova la resilienza delle comunità di tanti quartieri. Sono stati resi dormienti i pozzi ballerini di Armo e Siforio, sorgenti che a ridosso dell’estate presentavano cali evidenti, con repentini e incontrollati abbassamenti della falda di alimentazione.

Adesso finalmente per la prima volta i quartieri non solo di Puzzi, Aretina e Sant’Andrea ma anche le frazioni limitrofe quali Caridi, Sorbona, Casalotto, Cutrà, Pirgo, Palmara, Bazza, Pendola dell’hinterland, ma pure le contrade Papà, Gurnali, S. Teodoro avranno la possibilità di ricevere l’acqua dell’invaso del Menta.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale