Tragedia nella Locride, ritrovato al largo di Grotteria Mare il cadavere del 63enne disperso

Tragedia nella Locride, al largo della cittadina costiera di Grotteria Mare. Il corpo privo di vita di un geometra di 63 anni di Ivrea, Fabio Lova, in vacanza con la famiglia nella Locride è stato trovato stamattina ad alcune miglia di distanza dalla riva dai militari della Guardia Costiera di Roccella Jonica in un tratto di mare situato tra i Comuni di Siderno e Locri. Dell’uomo, morto verosimilmente a causa di un improvviso malore, si erano perse le tracce dal tardo pomeriggio di ieri ossia da quando, a Grotteria Mare, aveva deciso di entrare in acqua e, come amava fare ogni giorno della sua vacanza, fare una lunga nuotata. A distanza di poco meno di un’ora dal suo mancato rientro a riva a lanciare l’allarme era stata la moglie che si trovava sulla spiaggia di Grotteria Mare.

Le ricerche del professionista piemontese erano scattate subito nel pomeriggio di ieri per poi proseguire anche durante la notte scorsa con l’ausilio, dall’alto, anche di un elicottero della base aeromobile della Guardia Costiera di Catania. Ad operare, oltre ai militari di due motovedette della Guardia Costiera di Roccella Jonica, nel tratto di mare in questione anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Messina. Dopo il recupero, il trasporto della salma nel Porto di Roccella e l’identificazione, il corpo del professionista piemontese, su disposizione della Procura di Locri, è stato restituito ai familiari.