Paura a Reggio, auto precipita da un dirupo per oltre 30 metri. Ma il veicolo era... abbandonato VIDEO

Paura a Reggio. In località "Petti" di Saracinello un'autovettura è precipitata in un dirupo per oltre 30 metri. La Polizia Locale, prontamente intervenuta unitamente ai vigili del fuoco e a 118, aveva temuto il peggio. Ma fortunatamente a seguito degli accertamenti successivi è stato appurato che nel veicolo non ci fosse alcuna persona. L'autovettura infatti era stata lasciata incustodita, senza marcia innestata e senza freno di stazionamento. La dinamica del sinistro è stato ricostruita da parte della Polizia Locale che si è avvalsa anche del drone in uso per i profili di eventuale rilevanza penale. Il conducente, al momento, è stato sanzionato per omessa custodia del veicolo, ma non si escludono ulteriori sviluppi.