Reggio, folle fuga sulla SS 106: un chilo di marijuana lanciato dal finestrino. Un arresto e una denuncia

Pomeriggio da alta tensione ieri lungo la Statale 106 a Reggio Calabria, dove un normale controllo del territorio da parte dei carabinieri si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità, conclusosi con un arresto e una denuncia.

Secondo quanto ricostruito, la pattuglia della Sezione Radiomobile aveva intimato l’alt a un’autovettura in transito. Invece di fermarsi, il conducente ha premuto sull’acceleratore tentando di sfuggire in direzione nord, mettendo in serio pericolo la circolazione e costringendo altri automobilisti a brusche manovre.

Durante la fuga, il passeggero ha aperto il finestrino e si è liberato di due grossi pacchi avvolti nel cellophane, lanciandoli a bordo strada. Grazie alla comunicazione immediata via radio, un’altra pattuglia ha recuperato gli involucri, al cui interno è stato trovato un chilogrammo di marijuana già confezionata, probabilmente destinata allo spaccio locale.

L’inseguimento si è concluso grazie all’azione coordinata di più equipaggi, che hanno bloccato il veicolo e identificato i due occupanti. Il conducente è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il passeggero è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. La droga è stata sequestrata.