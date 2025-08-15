Sant’Eufemia d’Aspromonte, sequestrata una piantagione di cannabis: valore stimato oltre 50 mila euro

La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha scoperto e sequestrato una vasta piantagione di cannabis nascosta tra la vegetazione in località Sant’Eufemia d’Aspromonte. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, che durante un’attività di sorvolo aveva individuato l’area sospetta nei pressi di un torrente.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Palmi, che hanno rinvenuto decine di piante, alcune alte oltre tre metri e già in avanzato stato di maturazione. La coltivazione, estesa per circa 250 metri quadrati, era dotata di un sofisticato sistema di irrigazione automatizzato alimentato dall’acqua del vicino corso d’acqua. Nei pressi della piantagione sono state trovate anche gabbie per l’essiccazione, segno che l’intero ciclo produttivo della sostanza stupefacente veniva gestito direttamente in loco.

Coordinata dalla sostituta procuratrice Teodora Pottino di Capuano, della Procura della Repubblica di Palmi diretta da Emanuele Crescenti, l’operazione si è conclusa con il sequestro del materiale per l’irrigazione e la distruzione sul posto delle piante. Secondo le stime degli inquirenti, una volta essiccata e immessa sul mercato, la marijuana avrebbe potuto fruttare oltre 50 mila euro.