Melito, interventi sui serbatoi idrici allocati a Pentedattilo e Prunella

Un ultimo giro di giostra per quanto riguarda gli eventi estivi (in calendario ci sono ancora una decina di serate) poi sarà tempo di dedicarsi a tempo pieno alla costruzione di condizioni solide di ripresa e sviluppo. Per l’amministrazione comunale di Melito Porto Salvo c’è un futuro da disegnare di sana pianta. E nell’ipotizzare quali orizzonti conviene aprire per essere efficaci, efficienti e all’altezza delle aspettative, i margini di errore sono pressoché nulli. Talmente tanti sono i ritardi e i problemi esistenti da sollecitare risposte mirate ma rapide. Fallire il bersaglio può significare la fine dei sogni di ripartenza. Il nuovo scenario sarà affrontato dall’amministrazione comunale con spirito positivo.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale