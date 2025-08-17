Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Reggio, strada Omeca-San Gregorio: tutto da rifare. Sfuma l’unica alternativa alla “106”?

Reggio, strada Omeca-San Gregorio: tutto da rifare. Sfuma l’unica alternativa alla “106”?

Inutilizzata la dotazione di 2 milioni di euro dei Patti per il Sud: l’opera si sarebbe dovuta ultimare entro il 2024. Nonostante l’affidamento dei lavori, nella progettazione sono emerse criticità che hanno bloccato l’intervento

I lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il dicembre del 2024. Ma di fatto il cantiere non è mai stato avviato. La strada che avrebbe dovuto collegare l'area Omeca-San Gregorio dovrà attendere e ancora per molto. L'iter per realizzare l'asse viario che avrebbe potuto rappresentare l'alternativa, l'unica, alla Statale 106 per collegare i quartieri sud al resto della città, si è di nuovo arenato. O meglio deve ricominciare tutto daccapo. Nonostante l’aggiudicazione dei lavori avvenuta su un progetto ormai superato che risale a decenni addietro.

Non solo infatti sono andati in fumo i due milioni di euro dei Patti per il Sud che avrebbero dovuto finanziare la realizzazione dell’opera (risorse ormai insufficienti alla luce degli aumenti registrati in questi anni), ma sono emerse delle criticità progettuali che incidono in maniera pesante sull’intera operazione. Tanto che l’ipotesi più accreditata al momento è quella di ripartire di nuovo da zero. Magari tenendo anche in considerazione l’evoluzione dell’area con la nuova aerostazione in corso di realizzazione.
