Tapis roulant a Reggio, tunnel completato. Resta il problema degli ascensori

I tappeti sono finalmente tutti in funzione, ma si attendono novità sul fronte della verifica normativa degli impianti di sollevamento, acquistati sei anni fa e mai entrati in funzione

I tappeti sono finalmente tutti in funzione, ma per definire completati i lavori del tapis roulant di tempo ce ne vuole. Manca infatti sempre l’ultimo tratto da realizzare, quello che arriva fino a Reggio Campi, al Monastero della Visitazione.

Opera finanziata attraverso i Patti per il Sud per un importo complessivo di 500 mila euro. Sviluppata su due interventi uno orizzontale e uno verticale, il primo ha preso forma con il tunnel che è anche illuminato e che conduce alla parte finale con ascensore che dovrà poi materialmente collegare l’opera con la via Reggio Campi e che consentirà, una volta definitivamente completata, una via d’accesso diretta tra la parte alta della città e il lungomare.
Ma proprio sugli impianti di sollevamento si attendono novità soprattutto sul fronte della verifica normativa. Gli ascensori, infatti, sono stati acquistati ormai sei anni addietro. Ma non sono mai stati messi in funzione.
