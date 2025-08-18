Incidente nel Reggino per la nipote di Lepen, Marion Marechal. Era di passaggio in Calabria con il marito Vincenzo Sofo (FdI)

L’eurodeputata francese Marion Maréchal, ex esponente di Reconquête e nipote di Marine Le Pen, e il marito Vincenzo Sofo, già parlamentare europeo con Fratelli d’Italia, sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale avvenuto sabato scorso in Calabria (a Bovalino, nel Reggino). Secondo quanto riportato da Bfmtv, la coppia è stata centrata frontalmente da un’auto che aveva sterzato improvvisamente per evitare un animale. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma non hanno riportato lesioni gravi. Attraverso Instagram, Sofo ha raccontato l’esperienza drammatica vissuta: «Abbiamo visto la morte schiantarsi su di noi, ma siamo stati davvero miracolati: per esserne usciti vivi e senza infortuni gravi». Lo stesso ha poi voluto tranquillizzare i suoi sostenitori, aggiungendo: «Non preoccupatevi, siamo già al lavoro per rimetterci in piedi presto».