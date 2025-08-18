Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Invece di essere ai domiciliari era con i familiari su un viale di Gioia Tauro, arrestato per evasione

Invece di essere ai domiciliari era con i familiari su un viale di Gioia Tauro, arrestato per evasione

di

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato per evasione un uomo sottoposto a detenzione domiciliare.
In particolare, l’intervento è stato eseguito dalla Squadra delle Volanti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro che, nell’espletare i controlli ai soggetti sottoposti alle misure restrittive della libertà personale in regime di custodia domiciliare, ha constatato l’assenza dell’uomo presso il proprio domicilio.
Attivate le ricerche, la pattuglia ha sorpreso l’uomo lungo un viale, mentre stava facendo rientro in abitazione unitamente ad altri familiari.
Lo stesso è stato arrestato in flagranza di reato per il delitto di evasione e, nella giornata successiva, l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto la custodia in carcere.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province