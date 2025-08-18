Rassegna stampa 18-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
- Regionali in Calabria, Tridico ora riflette sul serio. Pressing da Roma per la candidatura
- L’Aou di Cosenza e le “leggi popolari”. Ecco cosa lascia in eredità il Consiglio
- Treni cancellati e turisti in trappola. La Calabria sul binario morto per ore
- Farmacia dei servizi, stop transitorio? La Regione: “Lavoriamo alla ripartenza”
- Catanzaro, il Pronto soccorso sotto pressione per i tanti accessi
- Maladepurazione nel Cosentino, i pm in soccorso del mar Tirreno
- Seleziona Niente festa di Polsi, protesta il popolo dei social: gli appelli per un ripensamento
- Scuola in Calabria, accordo Inps-Usp. Azzerato maxi-arretrato, definite oltre 600 pratiche
