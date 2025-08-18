Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Roccella Jonica, sbarcano 30 migranti: tra loro anche 9 minori non accompagnati

Roccella Jonica, sbarcano 30 migranti: tra loro anche 9 minori non accompagnati

di

Nuovo sbarco di migranti questa mattina lungo la costa jonica reggina. Intorno alle 5:45 la motovedetta della Guardia Costiera CP 328 è approdata nel porto di Roccella Jonica con a bordo 30 uomini, tutti di nazionalità dichiarata egiziana e bangladese.

Tra i migranti giunti in porto figurano nove minori stranieri non accompagnati (MSNA). Dopo le prime operazioni di sbarco, i migranti sono stati sottoposti alle consuete procedure di identificazione e a un rapido controllo sanitario per verificarne le condizioni di salute.

Le autorità competenti, in collaborazione con la Prefettura di Reggio Calabria, stanno predisponendo il trasferimento dei migranti presso i centri di accoglienza del territorio, con particolare attenzione alla sistemazione dei minori.

Si tratta dell’ennesimo approdo che conferma come la costa jonica calabrese resti una delle rotte più battute dagli scafisti per i viaggi della speranza verso l’Europa.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province