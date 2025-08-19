Bianco, controlli di Ferragosto: denunce e patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Nel weekend di Ferragosto i carabinieri della Compagnia di Bianco hanno intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale nelle ore serali e notturne.

L’obiettivo principale è stato il contrasto alla guida in stato di ebbrezza, condotta che mette a rischio automobilisti e pedoni. Il bilancio è di una denuncia a piede libero, tre patenti ritirate e sanzioni per circa 3.500 euro.

Oltre all’attività repressiva, i militari hanno dialogato con cittadini e turisti, sensibilizzandoli sull’importanza del rispetto delle regole per garantire sicurezza e socialità.

Si ricorda che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che per l’uomo denunciato vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.