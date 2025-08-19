Colpo alla “fabbrica della droga” nella Locride: sequestrata maxi piantagione di marijuana

Una vera e propria fabbrica della droga a cielo aperto è stata scoperta nelle campagne della Locride. I Carabinieri hanno rinvenuto oltre duemila arbusti di cannabis sativa, coltivati con tecniche avanzate e serviti da un sistema di irrigazione sofisticato.

L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Caulonia insieme allo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”. Per dimensioni e organizzazione, la piantagione aveva assunto i tratti di un’impresa agricola illegale, pronta a rifornire il mercato con enormi quantitativi di droga.

Il sequestro rappresenta un colpo significativo alla criminalità e conferma l’impegno costante dell’Arma dei carabinieri, che con il supporto delle unità specializzate, tra cui l’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, garantisce controllo e sicurezza anche nelle aree più remote della Locride.