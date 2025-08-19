Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Ecco Fabiana, “figlia” del mar Ionio: sta bene la neonata abbandonata a Caulonia

Ecco Fabiana, “figlia” del mar Ionio: sta bene la neonata abbandonata a Caulonia

Scalpore e commozione per la piccola partorita da una giovane piemontese Marziale: «Scelta estrema ma nessuno giudichi: importante che sia stata affidata al sistema sanitario»

Sta bene, mangia e dorme regolarmente ed è seguita costantemente e con estrema professionalità e umanità dai responsabili del reparto di Pediatria dell’ospedale di Locri, la piccola e graziosa Fabiana, la neonata che la sua giovane mamma, una turista piemontese di circa 25 anni in vacanza nella Locride, dopo il ricovero ha deciso di abbandonare. Una decisione che ha fatto scalpore, quasi ancor più del singolare parto della piccola, avvenuto in perfetta solitudine, sulla spiaggia di Marina di Caulonia.
Senza un ripensamento da parte della giovane mamma (i giorni concessi dalla legge per fare un passo indietro e riprendersi la piccola sarebbero però già trascorsi), la piccola sarà assegnata, su disposizione dell’autorità giudiziaria di competenza e con la supervisione dei servizi sociali, in affidamento a una famiglia. Nel frattempo, l’ufficio anagrafe del Comune di Caulonia, alla presenza del sindaco Franco Cagliuso (che ieri mattina, le ha fatto visita all’ospedale di Locri) ha dato alla piccola il nome di Fabiana.
