Gioia Tauro, "vapori" pestilenziali salgono dalla terra al calar del sole

Sembra la trama di un horror scadente, ma è quanto accade da settimane intorno alle rive del fiume Petrace. Proverrebbero da un compost “inquinato” e interrato, e ogni sera costringono i residenti a tapparsi in casa

La scena si ripete da settimane, quasi fosse un rito oscuro. A Gioia Tauro, nella zona sud, al confine con Palmi segnato dal mitologico fiume Metauros, oggi Petrace, quando cala la sera e il sole lascia spazio all’afa notturna, una coltre densa si alza nell’aria. Non è nebbia, non è umidità: è fumo. Un fumo acre, che sa di plastica bruciata, di gomma, di rifiuti. Un fumo che costringe famiglie intere a blindarsi in casa, a preferire il caldo soffocante alle finestre aperte. Pizzica la gola, arrossa gli occhi, lascia l’aria irrespirabile. Ma soprattutto, cosa più inquietante, arriva a orari quasi precisi, si diffonde con costanza, e non ha un volto. Si sente la puzza, si vede la coltre, ma non si vede il fuoco.
