Il sottosegretario Delmastro in visita al carcere di Laureana di Borrello: "Presto un nuovo piano di edilizia carceraria"

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha visitato, questa mattina, la casa di reclusione a Laureana di Borrello, nel Reggino. L'esponente del governo Meloni ha prima visitato l'Istituto a custodia attenuata insieme al direttore Caterina Arrotta e al sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, subito dopo ha incontrato i rappresentanti sindacali della polizia penitenziaria e del comparto funzioni centrali.

Delmastro ha sottolineato che il governo Meloni sta cercando di risolvere la carenza di organico nelle carceri: "Anche questo istituto ha indirettamente ha beneficiato delle assunzioni ciclopiche del governo, oltre a 10.750 assunzioni, finanziate in un solo due anni e mezzo". Il sottosegretario ha rassicurato che non ci sarà "nessuno svuota carcere all'orizzonte, ma un piano di edilizia carceraria che renda più umana la pena, per il tramite di posti detentivi che scongiurino il sovraffollamento".

La settimana prossima Demastro sarà in vista al penitenziario di Catanzaro e il sottosegretario alla Giustizia sottolinea le alte performaces della polizia pentitenziaria calabrese. "Un corpo molto maturo, molto serio, molto preparato che può essere anche di esempio il resto dell'Italia. Abbiamo detenuti anche molto pericolosi come nel carcere di Palmi che sappiamo trattare. Ho citato Palmi che sarà uno degli istituti coinvolti dal minipiano da 45 milioni e 600 mila euro per l'edilizia penitenziaria".