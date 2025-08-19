Radiologia di Polistena al collasso a causa delle carenze d’organico

«Radiologia di Polistena senza personale: lo smantellamento della sanità pubblica per favorire il privato». A denunciarlo è la Federazione Pubblico Impiego Calabria del sindacato USB (Unione sindacale di base).

La Radiologia dell’ospedale di Polistena, diretta dal dott. Domenicantonio Cordopatri, è ormai al centro di una crisi che non può più essere ignorata. Parliamo di una struttura che negli anni ha rappresentato un presidio di efficienza e qualità, capace di garantire decine di migliaia di prestazioni annuali e dotata di tecnologie moderne, ma che oggi rischia il collasso per l’assenza di personale e per l’incapacità gestionale dell’Asp di Reggio Calabria.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale