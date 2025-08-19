Tragedia a Roccella Ionica, un uomo di 48 anni si sente male e muore poco dopo sulla battigia

Tragedia, nella tarda mattinata di oggi, sulla spiaggia di Roccella Ionica davanti a decine e decine di bagnanti. A causa di un improvviso malore che, nonostante i tempestivi soccorsi (personale medico ed elisoccorso), non gli ha dato scampo, sulla battigia della spiaggia roccellese, nelle vicinanze di due stabilimenti balneari cittadini, è deceduto il dottor Paolo Coluccio, di 48 anni. La vittima originaria di Roccella Ionica ma da diversi anni residente in Emilia Romagna, era dirigente medico veterinario dell’Ausl di Modena. A Roccella, come ogni stagione estiva faceva, stava trascorrendo un periodo di vacanza.