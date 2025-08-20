Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Fabiana ha lasciato l’ospedale di Locri, affidata la “figlia dello Ionio”

L’autorità giudiziaria ha compiuto la sua scelta e la bambina partorita in acqua e abbandonata da una giovane del Torinese è stata consegnata a una famiglia calabrese, ovviamente anonima

Aumentano sempre più le richieste, inviate ai destinatari più disparati (Comune di Caulonia e ospedale di Locri), anche dal Piemonte, di affidamento di Fabiana, la neonata partorita a mare nei giorni scorsi, nel cuore della notte, sulla spiaggia di Marina di Caulonia da una giovane donna di circa 25 anni residente in una cittadina del Torinese, e poi abbandonata in ospedale. Com’è noto, dopo il ricovero la giovane ha fatto sapere di non potere prendersi cura della piccola, lasciandola così affidata al personale medico del reparto di Pediatria di Locri. Com’era inevitabile, dunque, la notizia della bambina in cerca di una famiglia ha scatenato una vera e propria valanga di richieste di affido.
