Ferragosto nella Piana di Gioia Tauro: raffica di denunce e sanzioni. In Aspromonte rissa per l'uso di un barbecue

Settimana di Ferragosto all’insegna della sicurezza nella Piana di Gioia Tauro, dove i carabinieri hanno messo in campo un imponente dispositivo straordinario di controllo del territorio. L’attività, organizzata per garantire ordine e tranquillità in concomitanza con feste patronali, grandi eventi e l’afflusso massiccio di turisti, ha interessato un’area vasta, dalle località balneari fino ai borghi dell’Aspromonte.

L’attenzione dei militari si è concentrata soprattutto sui luoghi che hanno registrato migliaia di presenze. A San Ferdinando, come da tradizione, centinaia di giovani si sono radunati in spiaggia per il bagno di mezzanotte che precede Ferragosto. Qui i carabinieri hanno effettuato controlli capillari, deferendo due persone che si sono rifiutate di fornire le proprie generalità e denunciando un pregiudicato trovato in possesso di un coltello a lama lunga.

Determinante anche il contributo aereo dell’8° Nucleo Elicotteristi di Vibo Valentia, che ha monitorato dall’alto le zone montane più frequentate in questi giorni di caldo torrido. A Zomaro, Trepitò e Zervò, i militari sono intervenuti tempestivamente in più situazioni critiche, come la rissa scoppiata per l’utilizzo di un barbecue comunale lungo la provinciale: quattro persone sono state denunciate.