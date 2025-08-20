Ferragosto nella Piana di Gioia Tauro: raffica di denunce e sanzioni. In Aspromonte rissa per l'uso di un barbecue

Settimana di Ferragosto all’insegna della sicurezza nella Piana di Gioia Tauro, dove i carabinieri hanno messo in campo un imponente dispositivo straordinario di controllo del territorio. L’attività, organizzata per garantire ordine e tranquillità in concomitanza con feste patronali, grandi eventi e l’afflusso massiccio di turisti, ha interessato un’area vasta, dalle località balneari fino ai borghi dell’Aspromonte.
L’attenzione dei militari si è concentrata soprattutto sui luoghi che hanno registrato migliaia di presenze. A San Ferdinando, come da tradizione, centinaia di giovani si sono radunati in spiaggia per il bagno di mezzanotte che precede Ferragosto. Qui i carabinieri hanno effettuato controlli capillari, deferendo due persone che si sono rifiutate di fornire le proprie generalità e denunciando un pregiudicato trovato in possesso di un coltello a lama lunga.
Determinante anche il contributo aereo dell’8° Nucleo Elicotteristi di Vibo Valentia, che ha monitorato dall’alto le zone montane più frequentate in questi giorni di caldo torrido. A Zomaro, Trepitò e Zervò, i militari sono intervenuti tempestivamente in più situazioni critiche, come la rissa scoppiata per l’utilizzo di un barbecue comunale lungo la provinciale: quattro persone sono state denunciate.
Sul fronte della viabilità, i controlli lungo le principali arterie hanno portato alla denuncia di 15 automobilisti per guida in stato di ebbrezza, due dei quali risultati positivi anche all’uso di sostanze stupefacenti. Sono state inoltre elevate oltre 160 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un totale superiore a 56mila euro.
L’operazione, che ha visto impegnate tutte le articolazioni dipendenti dal Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro, ha permesso di rafforzare la percezione di sicurezza tra cittadini e visitatori, garantendo lo svolgimento sereno delle celebrazioni e dei momenti di aggregazione in occasione del Ferragosto.
