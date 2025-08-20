Giallo a Gioiosa Jonica, trovato un cadavere in una stradina avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue

Giallo a Gioiosa Jonica, nella Locride. Nella mattinata di oggi alcuni residenti nella parte alta, nel cosiddetto centro storico a poca distanza dalla chiesa di San Rocco, patrono di Giooiosa Jonica, hanno rinvenuto in una stradina interna che costeggia diverse abitazioni, il cadavere di una persona non ancora identificata. Il corpo, stando a quanto emerso finora, era avvolto in un lenzuolo macchiato, in più punti, di sangue.

Sul posto, dopo alcune segnalazioni telefoniche giunte al 112, i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica e della Stazione di Gioiosa Jonica e il personale medico del 118. A breve sul luogo del ritrovamento del cadavere dovrebbero giungere gli esperti carabinieri del Servizio investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Reggio Calabria. A coordinare le indagini è la Procura di Locri.